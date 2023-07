Η Μίρα Αντρέεβα από τη Ρωσία σε ηλικία 16 ετών προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon, κερδίζοντας 38 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μίρα Αντρέεβα συστήθηκε στον κόσμο του τένις με την πορείας της από τα προκριματικά μέχρι τον 3ο γύρο στο Roland Garros, με τη 16χρονη από τη Ρωσία να βελτιώνεται στο Wimbledon: Από τα προκριματικά στον 4ο γύρο.

Η Αντρέεβα νικώντας τη συμπάτριωτισσά της Αναστασία Ποταπόβα με 6-2, 7-5 γίνεται η νεότερη παίκτρια που προκρίνεται στον 4ο γύρο του Wimbledon, μετά τη 15χρονο Κόκο Γκοφ το 2019.Η Αντρέεβα, γεννημένη τον Απρίλιο του 2007, πήγε στο Wimbledon στο Νο.102 της παγκόσμιας κατάταξης και ήδη έχει φθάσει στο Νο.64.

Επόμενη αντίπαλός της η Μάντισον Κις, που με τη σειρά της απέκλεισε την Μάρτα Κόστιουκ με 6-4, 6-1. Το παιχνίδι τους για την πρόκριση στα προημιτελικά θα γίνει τη Δευτέρα (10/7, 13:00) στο court 2, πριν από τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Γιούμπανκς.

Ήδη έχουμε και το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών που το συνθέτουν η Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα με την Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Η Πεγκούλα νικώντας τη Λέσια Τσουρένκο 6-1, 6-3 θα παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Wimbledon και παράλληλα η μονομαχία της με την Έλενα Ριμπάκινα για το Νο.3 στον κόσμο, καλά κρατεί.

