Ο λόγος που δόθηκε το πέναλτι εις βάρος της ΑΕΚ.

Στο 31' η Σαχτάρ ζήτησε πέναλτι σε μονομαχία του Σαντάνα με τον Ρέλβας. Ο Άγγλος Κρις Κάβαναγκ δεν έδειξε κάτι, αλλά ο συμπατριώτης του στο VAR Στιούαρτ Άτγουελ, τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση.

Αρχικά όλοι πίστεψαν ότι κοιτάει για το αν υπάρχει χέρι κι αν συνιστά παράβαση, διότι η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι του ταλαντούχου στόπερ της ΑΕΚ, αλλά ήταν στην πτώση και κοντά στο σώμα του.

Η UEFA στην ενημέρωση του αγώνα, ωστόσο, έκανε λόγο γι' ανατροπή. «Το Νο 44 της ΑΕΚ ανέτρεψε τον αντίπαλο, ενώ προσπαθούσε να παίξει τη μπάλα».

Η θέση της UEFA

Η κάμερα, μάλιστα, έδειξε τον 4ο διαιτητή, τον Άγγλο Σαμ Μπάροτ να εξηγεί στον τεχνικό της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον λόγο που δόθηκε το πέναλτι και ανέφερε ανατροπή κι όχι χέρι.

Το βίντεο με την εξήγηση του τέταρτου στον Νίκολιτς.

Η φάση που δόθηκε πέναλτι εις βάρος της ΑΕΚ