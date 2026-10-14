Ακόμα ένα ματς, ακόμα ένα γκολ για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος 'ανοιξε το σκορ για τη Γουέστ Χαμ κόντρα στη Λίνκολν κι έφτασε τα έξι γκολ στη σεζόν.

Νούμερα σέντερ φορ παραθέτει ο Ντίνος Μαυροπάνος στο ξεκίνημα της σεζόν με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ. Ο Έλληνας στόπερ δεν σταματάει να σκοράρει στην Championship κι αυτή τη φορά πρόσθεσέ στα θύματά του τη Λίνκολν. Στο 45΄συγκεκριμένα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ για το 1-0, φτάνοντας τα έξι γκολ στη φετινή αγωνιστική περίοδο.