Τρία σετ χρειάστηκε η Τζέσικα Πεγκούλα στην πρεμιέρα της για να παραμείνει εντός τουρνουά στο Wimbledon, την ώρα που η Σαμσόνοβα έγινε η πρώτη seeded παίκτρια που αποκλείστηκε.

H Τζέσικα Πεγκούλα τα... χρειάστηκε, αλλά πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Απέναντι στην συμπατριώτισσά της, Λ. Ντέιβιτς, πήρε το πρώτο σετ με 6-2 και είχε δύο match point στο tie break του δεύτερου. Οχι όμως δεν έκλεισε το ματς, αλλά έχασε το σετ με το tie break να καταλήγει στην αντίπαλό της με 10-8.

Στο τρίτο σετ ωστόσο, το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε ένα κρίσιμο break και με την βοήθεια των 40 αβίαστων λαθών της αντιπάλου της, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση όπου θα περιμένει την Κριστίνα Μπούσκα.

That Pegula pass No.4 seed @JPegula goes on to survive an early scare against Davis to advance to Round 2, 6-2, 6-7(8), 6-3! #Wimbledon pic.twitter.com/IDfBdQsnEx

Η πρώτη seeded παίκτρια που αποκλείστηκε, ήταν η Λουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο15) η οποία έχασε σε ματς με δύο tie break από την Ρουμάνα Μπογκντάν (7-6 (1), 7-6 (4)).

Δύσκολα πέρασε στην επόμενη φάση και η Βικτόρια Κουντερμέτοβα απέναντι στην πολύπειρη Κάια Κανέπι (7-6 (4), 6-4).

Τρία σετ χρειάστηκε και η Βικτόρια Αζαρένκα κόντρα στην Κινέζα Γιουάν για να περάσει στον επόμενο γύρο (6-4, 5-7, 6-4), όπου θα αντιμετωπίσει την Νάντια Ποντορόσκα.

Στον επόμενο γύρο και η Μάρτιτς η οποία είδε την Λίντα Φουχβίρτοβα να τραυματίζεται στο tie break του δεύτερου σετ και τελικά να εγκαταλείπει στο 1-4 του τρίτου σετ.

Really kind of Petra Matric to check on Linda Fruhvirtova, who took a bad fall on set point #2 in that set 2 tiebreaker.



We'll see if the older of the Fruhvirtova sisters will continue here. #wimbledon pic.twitter.com/sL6gdAkZDc