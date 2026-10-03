Ο Βίκτορ Γιόκερες έγραψε ιστορία στο Nations League, καθώς κατάφερε να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε 6 συνεχόμενες αναμετρήσεις.

Ο Βίκτορ Γιόκερες συνεχίζει να γράφει ιστορία στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα ματς του UEFA Nations League. Ο Σουηδός επιθετικός πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του.

Το εντυπωσιακό σερί των 6 αυτών αγώνων περιλαμβάνει τόσο τα τελευταία ματς της προηγούμενης διοργάνωσης (2024/2025) όσο και τα τωρινά. Συγκεκριμένα έκλεισε την προηγούμενη σεζόν του τουρνουά σκοράροντας απέναντι στην Εσθονία, την Σλοβακία και το Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο σημείωσε 4 γκολ. Φέτος συνέχισε ακάθεκτος, βρίσκοντας δίχτυα απέναντι στη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, φτάνοντας συνολικά τα 9 τέρματα στη διοργάνωση

Παράλληλα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ο 28χρόνος στράικερ συνεχίζει την ανοδική πορεία του και σε συλλογικό επίπεδο με την Άρσεναλ, όπου μαζί με τον Χρήστο Τζόλη και τον Μπουκάγιο Σάκα αποτελούν την επιθετική γραμμή των κανονιέρηδων.