Γιόκερες: Γράφει ιστορία στο Nations League
Ο Βίκτορ Γιόκερες συνεχίζει να γράφει ιστορία στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα ματς του UEFA Nations League. Ο Σουηδός επιθετικός πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του.
Το εντυπωσιακό σερί των 6 αυτών αγώνων περιλαμβάνει τόσο τα τελευταία ματς της προηγούμενης διοργάνωσης (2024/2025) όσο και τα τωρινά. Συγκεκριμένα έκλεισε την προηγούμενη σεζόν του τουρνουά σκοράροντας απέναντι στην Εσθονία, την Σλοβακία και το Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο σημείωσε 4 γκολ. Φέτος συνέχισε ακάθεκτος, βρίσκοντας δίχτυα απέναντι στη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, φτάνοντας συνολικά τα 9 τέρματα στη διοργάνωση
Παράλληλα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ο 28χρόνος στράικερ συνεχίζει την ανοδική πορεία του και σε συλλογικό επίπεδο με την Άρσεναλ, όπου μαζί με τον Χρήστο Τζόλη και τον Μπουκάγιο Σάκα αποτελούν την επιθετική γραμμή των κανονιέρηδων.
The first player to score in 6⃣ consecutive UEFA Nations League games 👏#NationsLeague pic.twitter.com/wDxHb2rN5G— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.