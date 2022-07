Ο Ραφαέλ Ναδάλ δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό του και πήρε επική πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon από τον Τέιλορ Φριτζ (3-2 σετ).

Και το όνειρο για το 23ο grand slam παραμένει ζωντανό για τον Ραφαέλ Ναδάλ!

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κράτησε 4 ώρες και 20 λεπτά, επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 3-2 σετ (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6) και θα παίξει στον ημιτελικό του Wimbledon με τον Νικ Κύργιο. Μία σπουδαία πρόκριση για τον Ράφα που ήρθε μέσα από πολλά προβλήματα, καθώς στην διάρκεια του πρώτου σετ και στα μισά του δεύτερου, είχε έντονους πόνους στη κοιλιακή χώρα και η ομάδα του, του ζητούσε να αποσυρθεί, αλλά το πείσμα του τον κράτησε και του έφερε την δυσκολότερη πρόκριση που πήρε φέτος και στα τρία grand slam.

Χρειάστηκε το super tie break για να κερδίσει τον Αμερικανό που του είχε πάρει τον τίτλο στον τελικό του Indian Wells, αλλά στο Λονδίνο στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να σταματήσει το φετινό αήττητο του Ράφα στα grand slam. Και το τρομερό είναι πως ο Αμερικανός ήταν καλύτερος σε όλα τα στατιστικά (17 άσοι, 44 winners, 27 αβιαστα, έναντι 5, 43 και 36 αντίστοιχα του Ναδάλ) όμως έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην 4αδα.

Στο πρώτο σετ ο Ναδάλ ξεκίνησε δυναμικά και με break έφτασε να προηγείται με 3-1. Εκεί ο Φριτζ θυμήθηκε το… Indian Wells όπου είχε κερδίσει τον Ισπανό στον τελικό. Κάνοντας ένα τέλειο παιχνίδι, έφτασε να κατακτά το σετ με ένα σερί 5-0 στα games, σπάζοντας το σερβίς του Ναδάλ δύο φορές και έχοντας μόλις 4 αβίαστα λάθη σε όλο το σετ! O Ισπανός βέβαια είχε ήδη προβλήματα με την κοιλιακή χώρα.

Ο Ναδάλ… αγρίεψε στο δεύτερο και έφτασε σε ένα γρήγορο 3-0, όμως ο Αμερικανός έμεινε ψύχραιμος και με άλλο ένα break έφτασε στην ισοφάριση σε 3-3. Ο Ναδάλ άρχισε να πονάει και ζήτησε να έρθει ο γιατρός, με τον πατέρα του στις κερκίδες να του κάνει νόημα να σταματήσει καθώς έδειχνε να υποφέρει. Ο Ισπανός όμως έσφιξε τα δόντια και συνέχισε το ματς για να πάρει το σετ με 7-5 και να ισοφαρίσει σε 1-1!

Ο Αμερικανός, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα του Ράφα έκανε ένα break στις αρχές του τρίτου σετ, για να κερδίσει με 6-3 το σετ και να κάνει το 2-1.

Ο λαβωμένος Ναδάλ όμως δεν έλεγε να το βάλει κάτω. Αρχισε με break το τέταρτο σετ και κράτησε αυτή τη διαφορά ως το 4-3. Εκεί ο Αμερικανός έκανε break και μπήκε πάλι στην διεκδίκηση του σετ, αλλά στο 5-5 ο Ισπανός θρύλος του τένις, του έσπασε εκ νέου το σερβίς και στη συνέχεια σέρβιρε για να στείλει το ματς σε πέμπτο σετ!

We’re heading to a fifth set



Rafa Nadal fights back and forces a fifth set vs. Taylor Fritz in the #Wimbledon quarterfinals. pic.twitter.com/cEL3vFindG