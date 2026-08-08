Μπραν - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ματς του Womens Champions League
Η ώρα τον μεγάλο τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League έφτασε, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Βουδαπέστη, την πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Μπραν.
Σε περίπτωση νίκης, ο Δικέφαλος θα προκριθεί στα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση ήττας o ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τους «32» του UEFA Europa Cup.
Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 17:30 και θα μεταδοθεί μέσω της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ HD.
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