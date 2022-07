Έναν δικό του πόντο έχασε στο 4-1 του 2ου σετ ο Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να προσπαθεί να χτυπήσει με το μπαλάκι τον Κύργιο στέλνοντάς το άουτ.

Ο Νικ Κύργιος έχει καταφέρει να παίξει με το μυαλό του Στέφανου Τσιτσιπά στο μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο γύρο του Wimbledon, κάτι που εκτός από τον πόντο που κέρδισε ο Αυστραλός με σερβίς κάτω από τα πόδια, φάνηκε και την προσπάθεια του Τσιτσιπά να βρει με το μπαλάκι τον αντίπαλό του. Συγκεκριμένα στο 4-1 του 2ου σετ και με τον Τσιτσιπά να προηγείται με 40-15, ο Κύργιος έκανε ένα εύκολο γύρισμα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να χτυπάει με δύναμη το μπαλάκι προς το μέρος του. Μάλιστα στην συγκεκριμένη φάση έχασε τον πόντο καθώς έστειλε το μπαλάκι άουτ, παρότι φαινόταν ένας εξαιρετικά εύκολος πόντος.

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y