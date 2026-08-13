ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας στο ξενοδοχείο της αποστολής
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στις Βρυξέλλες. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ ταξίδεψε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη για το Βέλγιο και ήδη βρίσκεται στο ξενοδοχείο της αποστολής του Δικεφάλου.
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός δεν αποκλείεται και να ξεκινήσει το ματς. Ο ίδιος παρά το προσωπικό θέμα που αντιμετωπίζει, έκανε το βράδυ της Τετάρτης προπόνηση στην Τούμπα και θα έχει συνομιλία με τον Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι για ν' αποφασίσουν αν θα ξεκινήσει κόντρα στην Άντερλεχτ ή αν θα είναι προτιμότερο να παίξει στη διάρκεια της αναμέτρησης.
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