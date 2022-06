Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Θανάση Κοκκινάκη, με τον Σέρβο να χάνει μόλις επτά games και με 3-0 να προκρίνεται στον 3ο γύρο του Wimbledon.

O Νόβακ Τζόκοβιτς κυριαρχώντας του Θανάση Κοκκινάκη με 6-1, 6-4, 6-2 πέρασε με άνεση στον 3ο γύρο του απλού ανδρών στο Wimbledon.

Κάτι περισσότερο από δύο ώρες χρειάστηκε ο Τζόκοβιτς για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο δρόμο για τον 4ο διαδοχικό τίτλο στο Wimbledon.



O Σέρβος είχε 29 winners και μόλις 14 αβίαστα λάθη απέναντι στον Ελληνοαυστραλό, που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να κοντράρει τον αντίπαλό του.

Third round bound @DjokerNole defeats Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2 in two hours on Centre Court #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/o31o0XUvKq