Σαμπάνης σε Βεζένκοβ για... Ομπράντοβιτς και τη νέα σεζόν: «Να φοράς ζακέτα να σε κερδίζουμε δίκαια»

Ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και ο Γιώργος Σαμπάνης είχε κάτι να του πει.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνοντας και τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.

Συγκεκριμένα εθεάθη στο κέντρο όπου τραγουδάει ο... γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Σαμπάνης, όπως επίσης και ο Νίκος Μακρόπουλος ο οποίος είπε από το μικρόφωνο:

«Απόψε έχουμε λοιπόν έναν πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας μαζί μας, τον Σάσα Βεζένκοβ. Κι αυτός είναι ο λόγος που το αγόρι μου είναι λίγο ανήσυχο. Παρόλα αυτά, νομίζω του χρόνου θα πάτε καλύτερα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Σαμπάνης ο οποίος ανέφερε: «Ο Θεός μαζί μας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν είμαι φυσιολογικός. Αφού πιάσαμε τις ιστορίες, που χθές -είμαι τόσο άρρωστος για να καταλάβεις- την ώρα που κοιμόμουν, ήθελε η Ιωάννα να με ξυπνήσει και μου λέει: ‘αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο που έχει συμβεί’. Και γυρνάω και της λέω: ‘υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς;’.

Για να καταλάβεις πόσο άρρωστος. Ήθελε κάτι άλλο να μου πει, αλλά εγώ αυτό είπα μέσα στον ύπνο μου. Οπότε τι να κάνω Σάσα μου; Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια».