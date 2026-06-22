Μουντιάλ 2026: Έντονες αποδοκιμασίες στον Εθνικό Ύμνο του Ιράν (vid)
Η πόλωση με το Ιράν συνεχίζεται στο Μουντιάλ 2026! Η ομάδα του Ταρέμι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το Βέλγιο στο Λος Άντζελες για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης ακούστηκαν αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των Ιρανών.
Μεγάλη μερίδα του γηπέδου εναντιώθηκε σε έντονο βαθμό, ενώ υπήρξαν και κάποιοι -εκτός των Ιρανών- που ήταν ουδέτεροι ή υποστηρικτικοί.
Παρόλο που έως τώρα στη διοργάνωση όλα βαίνουν καλώς, φαίνεται πως στο κοινό υπάρχει ακόμη διχασμός για τη συμμετοχή της χώρας της Μέσης Ανατολής, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
The Iran national anthem was heavily boo'd in LA at todays World Cup game.. 👀— The Football Feed (@TheFootballFeed) June 21, 2026
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