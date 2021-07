Ο Τζόκοβιτς χάρισε τη ρακέτα του τελικού στην 7χρονη Ιβάνκα Λι (pics&vid)

Η σπουδαία κίνηση του "Νόλε" να δώσει την ρακέτα του τελικού του Wimbledon στην πιο μικρή του θαυμάστρια μέσα στο κορτ.

Στο Παρίσι και στον τελικό του Roland Garros ήταν ο μικρός Τομ που πήρε την ρακέτα του Νόβακ Τζόκοβιτς ως δώρο για την βοήθεια που του έδωσε όταν ήταν πίσω με 0-2 κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Στο Λονδίνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Wimbledon και έγραψε ιστορία αφού έφτασε τα 20 Grand Slam.

An unforgettable thank you from @DjokerNole for that sign!#Wimbledon pic.twitter.com/aLg0JhnKHz