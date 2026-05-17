Κομάντος από τον ουρανό αναζητούσαν το τρόπαιο μέχρι που εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο!

Επικίνδυνες αποστολές στη φιέστα της ΑΕΚ.

Με μουσική υπόκρουση από τη γνωστή σειρά ταινιών, άρχισαν... κομάντος να πέφτουν με σκοινιά από τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και ν' αναζητούν το τρόπαιο με φακούς και κάθε τρόπο. Ο κόσμος της Ένωσης παρακολουθούσε το δρώμενο, μέχρι που εμφανίστηκε με το αυτοκίνητο ο μεγαλομέτοχος Μάριος Ηλιόπουλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και συνοδηγό την κούπα!

Δείτε βίντεο