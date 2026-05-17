Φοβερή Περούτζια με τους Ιταλούς να επικρατούν και της Ζαβιέρτσιε στον τελικό με 3-0 και να κατακτούν το δεύτερο συνεχόμενο Champions League.

Την κυριαρχία της στην Ευρώπη τα δύο τελευταία χρόνια επιβεβαίωσε η Περούτζι;α. Η ομάδα του Άντζελο Λορεντσέτι μετά το περσινό, κατάκτησε και φέτος το Champions League επικρατώντας με 3-0 (29-27, 25-18, 25-15) της Ζαβιέρτσιε στον τελικό.

Οι Ιταλοί δυσκολεύτηκαν μόνο στο πρώτο σετ στο οποίο είχαμε μια μεγάλη κόντρα η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στα υπόλοιπα δύο είχαμε έναν υγιεινό περίπατο με τους νικητές να κάνουν πάρτι φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπεν Ταρά με 24 πόντους και τον ακολούθησε ο Πλοτνίτσκι με 12 και ο Ρούσο με 10. Για τους Πολωνούς του Μίχαλ Βινιάρσκι δεν υπήρξε κανένας με διψήφιο αριθμό πόντων, κάτι που δείχνει και την ευκολία με την οποία κέρδισε η Περούτζια.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (29-27, 25-18, 25-15) σε 99′

*Οι πόντοι της Περούτζια προήλθαν από 4 άσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ της Ζαβιέρτσιε από 0 άσους, 35 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ (Άντζελο Λορεντσέτι): Τζιανέλι 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Λόσερ 5 (3/5 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μπεν Ταρά 24 (18/31 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Σεμένιουκ 8 (8/15 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Πλοτνίτσκι 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. – 41% άριστες), Ρούσο 10 (9/16 επ., 1 μπλοκ) / Κολάτσι (λ., 41% υπ. – 23% άριστες), Τζαβορόνοκ, Ισικάουα, Γκαγκίνι (λ.)

ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ (Μίχαλ Βινιάρσκι): Κβόλεκ (6/19 επ., 57% υπ. – 32% άριστες), Ράσελ 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 24% άριστες), Μπόλατζ 8 (8/16 επ.), Γκλαντίρ 2 (2/4 επ.), Ταβάρες (0/2 επ., 1 μπλοκ), Μπιένιεκ 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ) / Πόπιβτσακ (λ., 60% υπ. – 20% άριστες), Τσερβίνσκι, Νοβοσιέλσκι, Ένσινγκ 4 (4/9 επ.)

Ματσάρα και χάλκινο μετάλλιο η Ζιράτ

Στον μικρό τελικό το θέαμα και η αγωνία ήταν σε άλλο επίπεδο με την Ζιράτ να νικάει με 3-2 (25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15), την Πρότζεκτ Βαρσάβα και να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Οι Τούρκοι πήγαν στο final four με στόχο την κούπα, δεν το κατάφεραν αλλά τουλάχιστον φεύγουν με ένα μετάλλιο στο στήθος.

Τα σετ: 2-3 (25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15)

Πρότζεκτ Βαρσοβίας (Ναπέλκα): Κοχανόφσκι 13 (6/10 επ. 5 μπλοκ, 2 άσσους), Φίρλε 3 (1 μπλοκ, 2 άσσους), Τίλι 26 (23/38 επ. 2 μπλοκ, 1 άσσος, 57% υπ. – 26% άριστες), Σέμενιουκ Γ. 9 (5/9 επ. 4 μπλοκ), Γκομούλκα 23 (21/32 επ. 1 μπλοκ, 1 άσσος), Φιρστ 14 (10/28 επ. 3 μπλοκ, 1 άσσος, 52% υπ. – 32% άριστες), Βόιτατσεκ (λ, 65% υπ. – 24% άριστες), Βέμπερ, Κοζλόφσκι.

Ζιράατ (Κάβαζ): Σάβας 1 (1/3 επ.), Μπουλμπούλ 7 (4/8 επ. 3 μπλοκ, 50% υπ.), Γενιπαζάρ 3 (2/2 επ. 1 μπλοκ), Νιμίρ 36 (30/50 επ. 5 μπλοκ, 1 άσσος), Κλεβενό 13 (12/25 επ. 1 μπλοκ, 41% υπ. – 22% άριστες), Φορνάλ 14 (10/27 επ. 1 μπλοκ, 3 άσσους, 62% υπ. – 31% άριστες), Μπαϊρακτάρ (λ, 47% υπ. – 26% άριστες), Καράτας, Σαχίν 1, Κόι, Τοσούν 6.