Οι αρχηγοί της ΑΕΚ ύψωσαν στον ουρανό της Νέαες Φιλαδέλφειας το 14ου πρωτάθλημα στην ιστορία του Δικεφάλου.

Η στιγμή που... δεν μπορούσαν να περιμένουν οι Ενωσίτες φτασε! Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στα 102 χρόνια της περήφανης ιστορίας της και σήκωσε τον δεύτερο τίτλο της στη Super League στην 4η χρονιά της επιστροφής της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αφού ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο αυτό κατέληξε στους τρεις αρχηγούς, Πέτρο Μάνταλο, Ντομαγκόι Βίντα και Άρολντ Μουκουντί, οι οποίοι το ύψωσαν και έβαλαν... φωτιά στην Allwyn Arena.