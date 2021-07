Big-3: Οι 60 τίτλοι στα τελευταία 72 Grand Slam!

O Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχουν κατακτήσει τους 60 από τους 72 Grand Slam τίτλους από το 2003 έως το 2021.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε το απόγευμα της 11ης Ιουλίου στο Λονδίνο ο τελευταίος από τους Big-3 που έφτασε με την κατάκτηση του Wimbledon στους 20 Grand Slam τίτλους.

Ισοφάρισε τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ και έχουν πλέον από 20! Σύνολο 60 σε 72 τουρνουά.

Από την ημέρα που ο Ρότζερ Φέντερερ κατέκτησε το Wimbledon το 2003 έως την ημέρα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε το Wimbledon το 2021 το κοντέρ γράφει 60/72!

Τα 60 Grand Slam του Big-3

Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open και 1 Roland Garros. Ο Ράφα Ναδάλ έχει 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon και 1 Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 9 Australian Open, 6 Wimbledon, 3 US Open και 2 Roland Garros.

Οι 8 που έκαναν επανάσταση!

Ποιοι όμως έχουν κατακτήσει αυτά τα 12 που άφησαν οι Big-3; Ο Άντι Ρόντικ πήρε το US Open 2003, ο Γκαστόν Γκαούντιο το Roland Garros 2004, o Μαράτ Σάφιν το Australian Open 2015, o Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο το US Open 2009, ο Άντι Μάρεϊ το Wimbledon (2013, 2016) και το US Open 2012, ο Σταν Βαβρίνκα το Australian Open 2014,το Roland Garros 2015 και το US Open 2016, o Μάριν Τσίλιτς τo US Open 2014 και ο Ντομινίκ Τιμ το US Open 2020.

Από την ημέρα που...

Από την ημέρα που κέρδισε το 1ο Wimbledon ο Ρότζερ Φέντερερ (2003) εκτός από τους Big-3 ο μοναδικός που κατέκτησε τίτλο ήταν ο Άντι Μάρεϊ το 2013 και το 2016.

Από την ημέρα που ο Ράφα Ναδάλ κατέκτησε το 1ο Roland Garros (2005) μόνο ο Σταν Βαβρίνκα πήρε 1 τίτλο εκτός από τους Big-3 και το πέτυχε το 2015.

Στο Australian Open μετά από το 1ο του Ρότζερ Φέντερερ το 2004 τίτλο εκτός από τους Big-3 κέρδισε το 2005 ο Σάφιν και το 2014 ο Βαβρίνκα ενώ στο US Open μετά από την κούπα του 2004 του Ελβετού έχουν κερδίσει τίτλο οι Ντελ Πότρο, Μάρεϊ, Τσίλιτς, Βαβρίνκα και Τιμ.

Οι πρώτοι των πρώτων

Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει το ρεκόρ κατακτήσεων στο Wimbledon αφού έχει φτάσει στους 8!

Ο Ράφα Ναδάλ έχει επίσης το ρεκόρ τίτλων στο Roland Garros με 13 και είναι ο μοναδικός στην ιστορία του τένις με διψήφιο αριθμό τίτλων σε Grand Slam.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει το ρεκόρ στο Australian Open με 9 κατακτήσεις. Στο US Open ο Φέντερερ είναι στην κορυφή με 5 τίτλους αλλά έχει μαζί του τον Τζίμι Κόνορς και τον Πιτ Σάμπρας πάντα στην open era.

Ο Σέρβος είναι ο μοναδικός τενίστας στην open era που έχει τουλάχιστον 2 τίτλους σε κάθε Grand Slam ενώ ο Ρότζερ Φέντερερ ο μοναδικός με 100+ νίκες σε 2 Grand Slam.

Έχει 105 στο Wimbledon και 102 στο Australian Open. Επίσης ο Ράφα Ναδάλ είναι ο μοναδικός με +100 στο Roland Garros αφού έχει 105.

Ο Ισπανός έχει το καλύτερο ποσοστό νικών σε Grand Slam αφού σε 108 παιχνίδια στο Roland Garros έχει 105-3.