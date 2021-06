Ρεκόρ συμμετοχών (90) και πρόκριση στον 2ο γύρο για τη Βίνους Γουίλιαμς (vid)

Η Βίνους Γουίλιαμς έφτασε στις 90 συμμετοχές σε Grand Slam και με την 90η νίκη είναι στους "64" στο Wimbledon.

Ιστορική ημέρα για την Βίνους Γουίλιαμς η 29η Ιουνίου 2021.

Η 41χρονη Αμερικανίδα η οποία έχει κατακτήσει 5 φορές το Wimbledon συμπλήρωσε 90 συμμετοχές σε Grand Slam και είναι η μοναδική τενίστρια στον κόσμο με τόσες συμμετοχές.

Στη 2η θέση με 88 είναι η αδελφή της η Σερένα. Η Βίνους έπαιξε για πρώτη φορά στο Wimbledon το 1997 και αυτή είναι η 23η της συμμετοχή.

Έχει επίσης 24 συμμετοχές στο Roland Garros, 22 στο US Open και 21 στο Australian Open.

41 years old and she's still out here fighting @venuseswilliams gets her first #Wimbledon singles victory since 2018 to reach the second round pic.twitter.com/hNidu4FYGO