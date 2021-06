Έτοιμος για την υπεράσπιση στο Wimbledon o Τζόκοβιτς (pics&vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άφησε τη Μαγιόρκα και έφτασε στο Λονδίνο για να ξεκινήσει προετοιμασία για το Wimbledon.

Μετά από μια σπουδαία εβδομάδα στη Μαγιόρκα όπου έφτασε στον τελικό στο διπλό στο Mallorca Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στο Λονδίνο.

Ο νικητής του Wimbledon 2019 επέστρεψε στην Αγγλία για να υπερασπιστεί τον τίτλο του και στον 1ο γύρο θα παίξει με τον Βρετανό Τζακ Ντράπερ.

Ξεκίνησε ήδη προετοιμασία στις εγκαστάσεις του Wimbledon και έμαθε το μονοπάτι του έως τον τελικό.

Θυμίζουμε ότι μπορεί να συναντήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον ημιτελικό ενώ στον τελικό υποψήφιοι αντίπαλοι του είναι οι Φέντερερ, Μεντβέντεφ, Ζβέρεφ.

Perfect 10 for the dive and roll #Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/GHUiaRMUMV