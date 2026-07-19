Γαλλία - Αγγλία: Τα γκολ των Μπαπέ και Μπαρκολά
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Η Γαλλία μείωσε σε 4-2 ενάντια στην Αγγλία με τέρματα των Μπαπέ (48') και Μπαρκολά (54').
Φαίνεται πως εκτός των τεσσάρων αλλαγών, έπεσε και γερή... κατσάδα από τον Ντιντιέ Ντεσάν στο ημίχρονο του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να βγαίνει αφυπνισμένη μετά την ανάπαυλα και να μειώνει σε 4-2 ενάντια στην Αγγλία χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Μπαπέ (48') και Μπαρκολά (54').
@Photo credits: Associated Press
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