Αποσύρθηκε από το Wimbledon η κάτοχος του τίτλου Σιμόνα Χάλεπ

Η Σιμόνα Χάλεπ ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στο Wimbledon και έδωσε ραντεβού για το 2022.

Εκτός Wimbledon και η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα η οποία το 2019 κατέκτησε τον τίτλο στο τελευταίο τουρνουά που διεξήχθη και μάλιστα απέναντι στην Σερένα Γουίλιαμς μένει εκτός λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Η Σιμόνα Χάλεπ είχε τραυματιστεί στη Ρώμη και έχασε το Roland Garros. Ταξίδεψε όμως στην Αγγλία, προπονήθηκε στις εγκαστάσεις του Wimbledon αλλά λίγο πριν από την κλήρωση ανακοίνωσε την απόσυρση της αφού δεν είναι ακόμη έτοιμη.

