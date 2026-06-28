Το μεσημέρι της Τρίτης η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στην μάχη του φετινού Wimbledon αντιμετωπίζοντας την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία. Ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα του τουρνουά την ημέρα αυτή.

Έτοιμη να ριχτεί στην μάχη του Wimbledon είναι η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης αντιμετωπίζοντας το Νο 25 του κόσμου, Κλάρα Τάουσεν από τη Δανία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κορτ 15 και θα ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Όποια κερδίσει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καμίλα Ραχίμοβα και Άνχελίνα Καλίνινα.

Όσον αφορά τις δύο τενίστριες, η Τάουσον και η Σάκκαρη έχουν αναμετρηθεί μόλις φορά και συγκεκριμένα για το Billie Jean King Cup (2024) με τη Δανή να επικρατεί με 6-4, 6-4.

Το πρόγραμμα στα showcourts:

Centre Court

15:30

Τέιλορ Τάουνσεντ (ΗΠΑ) – [3] Ίγκα Σβιόντεκ (ΠΟΛ)

[6] Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) – Τζακ Ντρέιπερ (Μ. Βρετανία)

Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) – Μάγια Τζόιντ (ΑΥΣ)

No.1 Court

15:00

Αλεξάντερ Μπλοξ (ΒΕΛ) – [2] Αλεξάντερ Ζβέρεφ (ΓΕΡ)

Λοΐς Μπουασόν (ΓΑΛ) – [2] Έλενα Ριμπάκινα (ΚΑΖ)

Σταν Βαβρίνκα (ΕΛΒ) – Ματέο Μπερετίνι (ΙΤΑ)

No.2 Court

13:00

[6] Αμάντα Ανισιμόβα (ΗΠΑ) – Λίνα Γκιόρτσεσκα (ΜΚΔ)

Ότο Βίρτανεν (ΦΙΝ) – [4] Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)

[8] Ελίνα Σβιτολίνα (ΟΥΚ) – Ντάρια Σνίγκουρ (ΟΥΚ)

Μαριάνο Ναβόνε (ΑΡΓ) – [9] Φλάβιο Κομπόλι (ΙΤΑ)

No.3 Court

13:00

Κέιτι Μπόουλτερ (Μ. Βρετανία) – Τάιρα Κατερίνα Γκραντ (ΙΤΑ)

[5] Άλεξ Ντε Μινόρ (ΑΥΣ) – Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγκα (ΑΡΓ)

[15] Γιάκουμπ Μένσικ (ΤΣΕ) – Τόμπι Σάμιουελ (Μ. Βρετανία)

Όχι πριν τις 19:00

Νάντια Ποντορόσκα (ΑΡΓ) – [12] Μάρτα Κόστιουκ (ΟΥΚ)

Court 12

13:00

[13] Τζάσμιν Παολίνι (ΙΤΑ) – Ρόμπιν Μοντγκόμερι (ΗΠΑ)

Θανάσης Κοκκινάκης (ΑΥΣ) – [10] Αλεξάντερ Μπούμπλικ (ΚΑΖ)

[29] Αλεξάντρα Ιάλα (ΦΙΛ) – Ρενάτα Σαρασούα (ΜΕΞ)

[17] Φράνσις Τιάφοου (ΗΠΑ) – Τερένς Ατμάν (ΓΑΛ)

Court 18

13:00

Κέιλα Ντέι (ΗΠΑ) – [26] Μάντισον Κις (ΗΠΑ)

[19] Καρέν Χατσάνοφ – Μπίλι Χάρις (Μ. Βρετανία)

Ντέιν Σουίνι (ΑΥΣ) – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (ΒΟΥ)

Έλα Ζάιντελ (ΓΕΡ) – [9] Λίντα Νόσκοβα (ΤΣΕ)