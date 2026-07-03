Η Ρουμανία επικράτησε της Ελλάδας, κερδίζοντας με 73-66. Δείτε τις βαθμολογίες στα προκριματικά FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Ρουμανίας. Γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 73-66 για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο άλλο ματς του ομίλου, το Μαυροβούνιο πήρε τη νίκη με επί της Πορτογαλίας, με την «επίσημη αγαπημένη» να είναι πρώτη με ρεκόρ 3-2, ωστόσο θα χρειαστεί τη νίκη κόντρα στους Πορτογάλους (05/07) την τελευταία αγωνιστική.

Στον όμιλο που απασχολεί την Εθνική μας, τον πρώτο, η Ισπανία κέρδισε πολύ άνετα με 109-81 τη Δανία, ενώ η Ουκρανία επικράτησε της Γεωργίας με 95-76.

Την Πέμπτη (02/07), διεξήχθησαν τα παιχνίδια των πρώτων τεσσάρων ομίλων.

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες στους ομίλους

Group A

Κατάταξη

1.Ισπανία 5-0

2.Ουκρανία 3-2

3.Γεωργία 2-3

4.Δανία 0-5

Group B

Κατάταξη

1. Ελλάδα 3-2

2. Μαυροβούνιο 3-2

3. Πορτογαλία 2-3

4. Ρουμανία 2-3

Group C

Κατάταξη

Τουρκία 4-0 Σερβία 3-2 Βοσνία 2-2 Ελβετία 0-5

Group D

Κατάταξη

1. Λιθουανία 3-2

2. Ιταλία 3-1

3. Ισλανδία 2-3

4.Μ. Βρετανία 1-4