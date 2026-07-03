Η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κάτια Αβέιρο, προανήγγειλε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μα λίγο πριν τη σέντρα, η αδερφή του έβαλε... φωτιά αναφορικά με το μέλλον του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Με δηλώσεις της στην τηλεόραση, η Κάτια Αβέιρο προανήγγειλε ουσιαστικά την αποχώρηση του CR7 από την εθνική Πορτογαλίας, πιθανότατα μετά το πέρας του Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Χρβάτσκα, ο θρυλικός επιθετικός μπορεί να δώσει σε λίγη ώρα το τελευταίο του ματς με το εθνόσημο στο στήθος!

Μιλώντας για τον Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς, η Πορτογαλίδα ανέφερε πως «με βάση τις πληροφορίες που έχω, μπορείτε να αρχίσετε να τους αποχαιρετάτε. Απολαύστε τους όσο μπορείτε. Δεν θα αποχαιρετήσουν σήμερα, αλλά αυτό θα γίνει σύντομα. Πιστεύω ότι πρόκειται για τον αποχαιρετισμό. Απολαύστε τους πραγματικά. Θα είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος σαν κι αυτόν. Μετά τα χίλια γκολ; Ναι, τότε. Μιλάω για την εθνική ομάδα. Οι πληροφορίες που έχω, από ασφαλή πηγή, με κάνουν να πιστεύω ότι αυτό θα είναι το last dance».

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής είναι διεθνής από το 2003 και με 231 συμμετοχές και 145 τέρματα με την εθνική ομάδα, αποτελεί τον παίκτη που καταλαμβάνει την κορυφή σε αμφότερες λίστες παγκοσμίως.