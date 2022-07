Η Ονς Ζαμπέρ πέρασε το εμπόδιο της Τατιάνα Μαρία με 2-1, προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon, η Τυνήσια έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη παίκτρια από τη Αραβία και τη βόρεια Αφρική που κατακτά τίτλο Grand Slam.

Η Ονς Ζαμπέρ έκανε τη μισή δουλειά απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, η Τυνήσια επικράτησε με 6-2, 3-6, 6-1 σε μία ώρα και 43 λεπτά και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του τελικού στο Wimbledon, το Σάββατο (9/7).

Τώρα για την 28χρονη απομένει να τελειώσει τη δουλειά είτε με τη Σιμόνα Χάλεπ, είτε με την Έλενα Ριμπάκινα και να κατακτήσει τον πρώτο Grans Slam τίτλο της καριέρας της.

Η Ζαμπέρ, Νο2 και η μόνη από το Top 10 που έμεινε από τα προημιτελικά και έπειτα, είναι η πρώτη Αράβισσα και η πρώτη παίκτρια από τη βόρεια Αφρική που προκρίνεται σε τελικό Grand Slam.



Μια ξεχωριστή στιγμή εξελίχθηκε με τη λήξη του ημιτελικού, με τη Ζαμπέρ να παίρνει μαζί της την Τατιάνα Μαρία στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου και τους θεατές να αποθεώνουν την Τυνήσια και την 35χρονη Γερμανίδα. «Ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί της στο τέλος, γιατί αποτελεί έμπνευση για τόσες πολλές παίκτριες, συμπεριλαμβανομένης και εμένα» είπε η Ζαμπέρ.

"I wanted to share that moment with her at the end because she's such an inspiration for so many players, including me"@Ons_Jabeur on @Maria_Tatjana #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/JfOerhF1qC