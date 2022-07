Η Ονς Ζαμπέρ είναι η μόνη παίκτρια από το Top 10 που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wimbledon, τώρα νικώντας την Μαρί Μπουζκόβα με 2-1, έγινε η πρώτη Αράβισσα που περνά στα ημιτελικά ενός τουρνουά Grand Slam.

Για την Ονς Ζαμπέρ όλα έρχονται βήμα-βήμα, φυσιολογικά και στα 28 χρόνια της η Τυνήσια μοιάζει έτοιμη να κατακτήσει τον πρώτο της Grand Slam τίτλο.

Η Ζαμπέρ αν κι έχασε το πρώτο σετ από την Τσέχα, Μαρί Μπουζκόβα, έπειτα κυριάρχησε και με 3-6, 6-1, 6-1 εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την 35χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία. Είναι η μόνη παίκτρια από το Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, με την Ζαμπέρ να συνεχίζει να προοδεύει.

The moment Ons Jabeur reached her first Grand Slam semi-final#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/c7z6F9UUYw