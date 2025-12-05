Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εκτός έδρας αγώνα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο το Βόλο (6/12, 20:30).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική τoυ πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Από την αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο απουσιάζουν τρεις ποδοσφαιριστές.

O Λούκας Βιγιαφάνιες παρέμεινε εκτός λόγω του κατάγματος στο ζυγωματικό που υπέστη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη, έπειτα από σύγκουρη με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και δεν κατάφερε να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τους Θεσσαλούς. Την επόμενη αγωνιστική θα ξεακαθαρίσει εάν ο Αργεντινός θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR στη Νίκαια.

Από εκεί και πέρα ο Ματίας Εσκιβέλ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, ενώ ο Διαμαντής Χουχούμης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για λόγους τακτικής, από τη στιγμή που ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα προτιμήθηκε ως εναλλακτική του Γιασέρ Λαρουσί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Στον αντίποδα στην αποστολή επιστρέφει ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης που αποβλήθηκε κόντρα στα Λιοντάρια δεν αγωνίστηκε στο μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος