Μητέρα δύο μικρών κοριτσιών και ένα μήνα πριν από τα 35α γενέθλιά της, η Γερμανίδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon

Η Τατιάνα Μαρία άργησε λίγο, είναι η αλήθεια, όμως ήρθε η στιγμή για τη Γερμανίδα να ζήσει το όνειρό της. Ένα μήνα πριν από τα 35α γενέθλιά της η Μαρία νίκησε τη συμπατριώτισσά της Τζούλε Νιεμάιερ με 4-6, 6-2, 7-5 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του απλού γυναικών στο Wimbledon.

H Μαρία σε 34 συμμετοχές της στα Grand Slam στις 32 αποκλειόταν στους δύο πρώτους γύρους και είχε να επιδείξει μια πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Wimbledon το 2018. Τώρα όμως βρίσκεται μια νίκη μακριά από τον τελικό, έχοντας αποκλείσει στην πορεία της τη Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο.

"What an astonishing point!"



A rally for the ages between Tatjana Maria and Jule Niemeier #Wimbledon pic.twitter.com/WrkFKSdaK4