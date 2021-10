Vienna Open: Τσάμπα αποκλεισμός του Τσιτσιπά από τον Τιαφό

Εκτός συνέχειας στη Βιέννη ο Τσιτσιπάς, έχασε 2-1 από τον Τιαφό.

Δικό του ματς έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Φράνσις Τιαφό στη Βιέννη.

Ο Ελληνας τενίστας αν και πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-3, έχασε τα άλλα δύο με 6-3, 6-4 και μετά από 1 ώρα και 49 λεπτά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά, χάνοντας για δεύτερη φορά φέτος από τον Αμερικανό, μετά το Wimbledon.

Ο Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, σερβίροντας τρομερά (είχε 11 άσους), προδόθηκε από το σερβίς του στο τέλος, καθώς από διπλά λάθη έδωσε δύο κρίσιμα μπρέικ στον Αμερικανό. Συνολικά είχε 6 διπλά λάθη στο σερβίς του, κανένα ο αντίπαλός του και παρά το γεγονός ότι στο τρίτο σετ προηγήθηκε με 3-0, έπαθε ένα ανεξήγητο μπλακ άουτ, για να δεχτεί την ανατροπή και να μείνει εκτός τουρνουά.

Oι δύο αντίπαλοι κράτησαν εύκολα τα σερβίς τους στα πρώτα τρία γκέιμ. Ο Τιαφό με love service game ισοφάρισε το πρώτο γκέιμ του Τσιτσιπά, με τον Ελληνα να απαντά στα love games παίρνοντας προβάδισμα με 2-1 χάρη σε έναν άσο.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε στα επόμενα δύο γκέιμ με τους δύο «μονομάχους» να μη χάνουν πόντο στο σερβίς τους.

Εκεί ήρθε το μπρέικ από τον Στέφανο ο οποίος ανάγκασε σε λάθη τον αντίπαλό του. Με καλό σερβίς έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 5-2 και ο Τιαφό μείωσε δύσκολα σε 5-3.

Ο Τσιτσιπάς όμως με άλλο ένα καλό service game, τελείωσε το σετ με άσο σε ένα σετ που κράτησε μόνο 27 λεπτά.

Ακριβώς ίδιο ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, με αυτό του πρώτου καθώς Τσιτσιπάς και Τιαφό κρατούσαν εύκολα τα σερβίς τους, με τον Αμερικανό να έχει προβάδισμα 2-1, χάρη σε δύο winners.

Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο γκέιμ όπου υπήρχε... οργασμός από άσους και από τις δύο πλευρές. Ο Τσιτσιπάς με έναν ακόμη άσο ισοφάρισε, αλλά ο Αμερικανός κράτησε το προβάδισμα (4-3) με δύο αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά στην υποδοχή. Το μεγαλύτερο «έγκλημα» του Στέφανου στο ματς ήρθε στο δικό του σερβίς. Εκανε τρία διπλά λάθη στο σερβίς, δύο εκ των οποίων συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να κάνει μπρέικ ο Τιαφό και στη συνέχεια με love service game να πάρει το σετ και να οδηγήσει το ματς σε τρίτο.

Αυτό το διπλό λάθος... τσάντισε τον Τσιτσιπά που μπήκε φουριόζος στο τρίτο. Πίεσε τον Τιαφό και τον ανάγκασε σε λάθη με αποτέλεσμα να προηγείται με 3-0 στα γκέιμς, χάρη και σε ένα μπρέικ που είχε.

Ωστόσο ο Τιαφό κράτησε το σερβίς του και με winner έκανε μπρέικ μειώνοντας σε 3-2. Η αντεπίθεσή του συνεχίστηκε και με δεύτερο μπρέικ από διπλό λάθος του Τσιτσιπά, πέρασε μπροστά με 4-3 και με δικό του σερβίς. Εκεί ο Στέφανος φάνηκε πολύ απογοητευμένος, αλλά και χωρίς άλλη ενέργεια.

Ο Τιαφό έκανε εύκολα το 5-3 και ο Στέφανος μείωσε σε 5-4, αλλά ήθελε ένα μπρέικ πλέον για να μείνει στο ματς. Ο Αμερικανός όμως έκλεισε το σετ και πλέον πάει να παίξει με Σβάρτσμαν στον δεύτερο γύρο.

From Wimbledon...to Vienna!@FTiafoe takes down Stefanos Tsitsipas again in 2021 - beating the top seed 3-6 6-3 6-4#ErsteBankOpen pic.twitter.com/n18OL1qcKw