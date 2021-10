Vienna Open: Επικός Μονφίς, πήγε να τελειώσει πόντο... με το χέρι (vid)

Τρομερός πόντος στο δεύτερο σετ μεταξύ Μονφίς - Σβάρτσμαν, τελείωσε με... χέρι του Γάλλου και μια αγκαλιά.

Ο αγώνας του Γκαέλ Μονφίς με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν στο Vienna Open εκτός από ωραίες φάσεις, έχει και σόου.

Στην διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Μονφίς σε μια εκπληκτική φάση αρνούνταν να χάσει τον πόντο, βγάζοντας τρομερές άμυνες. Ο Σβάρτσμαν έκανε ένα drop shot το οποίο πήγε να προλάβει ο Γάλλος και στη συνέχεια με στοπ βολέ ο Αργεντινός πήγε να τελειώσει την φάση.

Ο Μονφίς όμως... πέταξε την ρακέτα και έσωσε την φάση, με τον Σβάρτσμαν να πηγαίνει να τελειώσει τον πόντο ανενόχλητος. Ο Γάλλος όμως είχε την... έμπνευση να σταματήσει το μπαλάκι με το χέρι και να μείνει η μπάλα στην πλευρά του Αργεντινού, προκαλώντας γέλιο στις κερκίδες, αλλά και στον αντίπαλό του ο οποίος τον αγκάλιασε, σε μια τρομερή στιγμή στο τουρνουά.

One of the points of the year pic.twitter.com/SeyElFwhor