To 2026 είναι η χρονιά του, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κυριαρχώντας επί του Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ, έγινε πρωταθλητής και στο US Open, για τον 2ο τίτλο του σε Grand Slam μετά και το Roland Garros τον Ιούνιο.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ ζει τις πιο όμορφες στιγμές της καριέρας του, ο 29χρονος Γερμανός νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 κατέκτησε τον τίτλο και στο US Open και μέσα σε τρεις περίπου μήνες πανηγύρισε τον 2ο τίτλο Slam στην καριέρα του, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος και στο Roland Garros.

Έγινε ο πρώτος Γερμανός που κατακτά το US Open μετά τον Μπόρις Μπέκερ από το μακρινό 1989 και το πέτυχε πανάξια.

It’s a two-Grand Slam season for Alexander Zverev! 🏆🏆 pic.twitter.com/UFFE5ZOaVC — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Στις ΗΠΑ και στο πρόσωπο του Μπεν Σέλτον ονειρεύονταν να δουν δικό τους παίκτη να κατακτά τον τίτλο έπειτα από 23 χρόνια και τον Άντι Ρόντικ, όμως ο 23χρονος, πρωτάρης σε τελικούς Grand Slam, με εξαίρεση το 3ο σετ, δεν κατάφερε να φανεί αντάξιος των απαιτήσεων ενός τέτοιου τελικού.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Δύο διπλά λάθη, δύο break και 1-0 ο Ζβέρεφ

Το 1ο σετ άνοιξε κι έκλεισε με δύο διπλά λάθη από τον Σέλτον, που ήταν και καθοριστικά στην εξέλιξή του.

Στο εναρκτήριο game o Σέλτον έδωσε το break στον Ζβέρεφ και με τον ίδιο τρόπο ο Γερμανός είδε τον Αμερικανό να του κάνει δώρο στο set point του 9ου game, για το 6-3.

Ενδιάμεσα ο Ζβέρεφ μόνο στο 6ο game χρειάστηκε να επιστρέψει από το 0-30 και να κάνει το 4-2, με τον Σέλτον να περιορίζεται στα δύο άνευ ουσίας love game.

Alexander Zverev capitalizes on his early break and adds another to take the first set 6-3! pic.twitter.com/CaAvgXkpVY — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Κυρίαρχος στο tie break και 2-0

Διαφορετική εικόνα είχε το 2ο σετ. Αν και ο Σέλτον στο 4ο game ξανά με διπλό λάθος έδωσε break point, αυτή τη φορά απέφυγε τη ζημιά, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ο Αμερικανός με δύο διαδοχικά love game ισοφάρισε σε 3-3 και 4-4, χωρίς όμως να βρίσκει τη δική του ευκαιρία για break.

O Zβέρεφ έφθασε στο 5-4 και στο 6-5, ενώ το 12ο game εξελίχθηκε το πιο ενδιαφέρον στο σετ, ο Ζβέρεφ προηγήθηκε 0-30, ο Σέλτον έκανε το 40-30 και τελικά μετά το 1ο αβαντάζ ισοφάρισε 6-6, με το σετ να κρίνεται στο tie break, όπου ο Ζβέρεφ προηγήθηκε 5-0 κι έφθασε με άνεση στο 7-2 και στο κλείσιμο του σετ με 7-6(2).

Alexander Zverev plays a flawless second set tiebreak and - like in 2020 - now stands just one set away from the US Open title! pic.twitter.com/e1EqC88pTY — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

To πρώτο break έφερε και το σετ για τον Σέλτον

Με τα love game να διαδέχονται το ένα το άλλο, ο Σέλτον προηγήθηκε 2-1 και 3-2. Στο 6ο game o Σέλτον δημιούργησε το πρώτο break point στον τελικό (30-40), όμως ο Ζβέρεφ απέφυγε τον κίνδυνο, ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Ο Ζβέρεφ ισοφάρισε εκ νέου σε 4-4, με τον Σέλτον να συνεχίζει τα αλάνθαστα game (5-4), αλλά τον Γερμανό να έχει πάντα την απάντηση (5-5).

O Aμερικανός έφθασε στο 6-5 και στο 12ο game βρέθηκε να έχει τριπλό set point (0-40) και στη 2η ευκαιρία μετά το λάθος του Γερμανού, έφθασε στο break και στην κατάκτηση του σετ με 7-5.

Εμφατική απάντηση Ζβέρεφ και τίτλος

Ο Ζβέρεφ με το 3ο break στον τελικό και διατηρώντας άνετα το σερβίς του, προηγήθηκε 2-0 στο 4ο σετ, βάζοντας φρένο στον ενθουσιασμό του Σέλτον και του κοινού.

Ο Σέλτον βρέθηκε στο 0-30 στο επόμενο game, όμως το κατέκτησε (2-1) κι έδειξε να βρίσκει ξανά το κουράγιο του.

Με άνεση μείωσε σε 3-2, όμως ο Ζβέρεφ με την εμπειρία του είχε τον έλεγχο και με love game έκανε το 4-2, με νέο break έκανε το 5-2 κι απέναντι στον απογοητευμένο Σέλτον, σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-2, κατακτώντας και τον τίτλο, έπειτα από τρεις ώρες και 33 λεπτά.



