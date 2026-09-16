Σαλάχ-Εντίν: Οι πρώτες κινήσεις του στο ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά
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Βίντεο με τις πρώτες κινήσεις Ανάς Σαλάχ-Εντίν.
Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε τον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ, αν και δεν είναι 100% έτοιμος, προκειμένου να ξεκουράσει τον Κυριακόπουλο.
Δείτε βίντεο με τον Σαλάχ-Εντίν
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@Photo credits: INTIME
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