Βίντεο με τις πρώτες κινήσεις Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε τον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ, αν και δεν είναι 100% έτοιμος, προκειμένου να ξεκουράσει τον Κυριακόπουλο.

Δείτε βίντεο με τον Σαλάχ-Εντίν