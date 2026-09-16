Ο Μάριο Χεζόνια πήρε μέρος στην πρώτη προπόνηση με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Πρώτη «γεύση από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς πήρε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση της ομάδας, ένα περίπου μήνα πριν την έναρξη των αγώνων στο ΝΒΑ.

Ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ που έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι με την Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να δοκιμάσει για δεύτερη φορά τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Οι Καβαλίερς δημοσίευσαν στα soxial media φωτογραφίες με τον Χεζόνια να συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας. Οι «Καβς» του προσέφεραν ένα συμβόλαιο που οι μεικτές απολαβές του ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, για να εξασφαλίσει το προσφερόμενο ποσό του συμβολαίου του θα πρέπει να παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας οπωσδήποτε ως τις 15 Νοεμβρίου.

Αν αποδεσμευτεί νωρίτερα για να επιστρέψει στην Ευρώπη θα χάσει ένα σημαντικό μέρος από το συμβόλαιο του. Διαφορετικά μένοντας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα εξασφαλίσει αυτόματα όλο το ποσό της συμφωνίας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Βέβαια, το να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Μάριο Χεζόνια δεν είναι κάτι που φαντάζει απίθανο, καθώς αποτελούσε ήδη στόχο ομάδων από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague.

Super Mario reporting for duty.@mariohezonja | #LetEmKnow pic.twitter.com/P7ejMsTjBR

— Cleveland Cavaliers (@cavs) September 15, 2026