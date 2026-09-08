Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα με 2-1 σετ, προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open και απέχει δύο νίκες από την τρίτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 22 λεπτών, νίκησε την Λίντα Νόσκοβα με 7-6(1), 3-6,7-6(7), πέτυχε την 19η σερί νίκη της στο US Open και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με μεγάλο στόχο την κατάκτηση του τρίτου σερί Grand Slam στις ΗΠΑ.

Η 28χρονη παίκτρια από τη Λευκορωσία έγινε η 1η γυναίκα που προκρίνεται σε 6ο διαδοχικό ημιτελικό στο US Open, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς (2011-2016), παράλληλα θα παίξει για 15η φορά σε ημιτελικό Grand Slam, φθάνοντας στις 45 νίκες μέσα στο 2026. Η αντίπαλός της στον ημιτελικό θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και την Έμμα Ναβάρο.

Στο 1ο σετ, η Σαμπαλένκα άρχισε καλύτερα, διατηρώντας τα δύο πρώτα service games και με break ενδιάμεσα προηγήθηκε με 3-0.

Η Νόσκοβα, στη συνέχεια, πήρε το πρώτο της game μειώνοντας σε 3-1 και με τις παίκτριες να διατηρούν το σερβίς τους το σκορ έφθασε στο 5-2. Η Νόσκοβα, νικήτρια του τελευταίου Wimbledon , έβγαλε αντίδραση, πήρε τα τρία επόμενα games με ένα break point και ισοφάρισε σε 5-5. Μεγάλη πίεση για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία κατέκτησε το 11ο game και πήρε εκ νέου προβάδισμα με 6-5.

Η Τσέχα, όμως, έστειλε το πρώτο σετ στο tie - break. Εκεί η Σαμπαλένκα έδειξε την κλάση της, το καθάρισε εύκολα 7-1 και κέρδισε το πρώτο σετ με 7-6 (1).

The tiebreak queen strikes again 👑



Aryna Sabalenka has now won 22 of her last 23 tiebreaks at Grand Slam level. pic.twitter.com/j5G86ZGetD — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Στο 2ο σετ, ξεκίνησε να σερβίρει η Νόσκοβα, με το σκορ να φτάνει στο 3-2 υπέρ της Τσέχας πολύ γρήγορα. Στο 6ο game η Νόσκοβα έκανε break στο σερβίς της Σαμπαλένκα, πήρε το προβάδισμα με 4-2 και έθεσε τις βάσεις για να ισοφαρίσει στα σετ και το κατάφερε με 6-3.

Linda Noskova fires back and clinches the second set 6-3!



Aryna Sabalenka drops her first set of the tournament. pic.twitter.com/ALdueNcVzu September 8, 2026

Στο 3ο σετ, η Λευκορωσίδα άνοιξε το σκορ και η Νόσκοβα απάντησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Μετά από άλλα δύο game και το σκορ 2-2, η Νόσκοβα, βρήκε τριπλό break point, το εκμεταλλεύτηκε και πήρε το προβάδισμα με 3-2 και διατηρώντας το σερβίς της ξέφυγε με 4-2.

Η Σαμπαλένκα στο κρίσιμο σημείο έβγαλε αντίδραση, αρχικά μείωσε σε 4-3, με break ισοφάρισε σε 4-4 και πήρε ξανά προβάδισμα με 5-4. Η Νόσκοβα ισοφάρισε εύκολα στο επόμενο game και η Σαμπαλένκα προηγήθηκε ξανά με 6-5.

Η Νόσκοβα ισοφάρισε σε 6-6 άμεσα και έστειλε για δεύτερη φορά στον αγώνα κάποιο σετ στο super tie - break. Εκεί έγινε μεγάλη μάχη με της δύο τενίστριες να πηγαίνουν πόντο - πόντο με το σκορ να είναι 3-3.

Η Νόσκοβα υπέπεσε σε διπλό λάθος, με τη Σαμπαλένκα να κάνει mini break και με σερί 3-0, να ξεφεύγει με 6-3. Η Τσέχα πάλεψε και μείωσε 6-5, αλλά η Σαμπαλένκα διατήρησε το προβάδισμα (7-5), έφθασε σε διπλό match point (9-7) και στην πρώτη ευκαιρία, κατέκτησε την έξτρα διαδικασία με 10-7, το σετ με 7-6(7), για να προκριθεί στα ημιτελικά του US Open.