Σαμπαλένκα: Στα ημιτελικά και στο δρόμο για τον 3ο σερί τίτλο στο US Open
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 22 λεπτών, νίκησε την Λίντα Νόσκοβα με 7-6(1), 3-6,7-6(7), πέτυχε την 19η σερί νίκη της στο US Open και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με μεγάλο στόχο την κατάκτηση του τρίτου σερί Grand Slam στις ΗΠΑ.
Η 28χρονη παίκτρια από τη Λευκορωσία έγινε η 1η γυναίκα που προκρίνεται σε 6ο διαδοχικό ημιτελικό στο US Open, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς (2011-2016), παράλληλα θα παίξει για 15η φορά σε ημιτελικό Grand Slam, φθάνοντας στις 45 νίκες μέσα στο 2026. Η αντίπαλός της στον ημιτελικό θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και την Έμμα Ναβάρο.
SABACK.September 8, 2026
TO BACK.
TO BACK.
TO BACK.
TO BACK.
TO BACK. pic.twitter.com/gdtK7LitKJ
Στο 1ο σετ, η Σαμπαλένκα άρχισε καλύτερα, διατηρώντας τα δύο πρώτα service games και με break ενδιάμεσα προηγήθηκε με 3-0.
Η Νόσκοβα, στη συνέχεια, πήρε το πρώτο της game μειώνοντας σε 3-1 και με τις παίκτριες να διατηρούν το σερβίς τους το σκορ έφθασε στο 5-2. Η Νόσκοβα, νικήτρια του τελευταίου Wimbledon , έβγαλε αντίδραση, πήρε τα τρία επόμενα games με ένα break point και ισοφάρισε σε 5-5. Μεγάλη πίεση για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία κατέκτησε το 11ο game και πήρε εκ νέου προβάδισμα με 6-5.
Η Τσέχα, όμως, έστειλε το πρώτο σετ στο tie - break. Εκεί η Σαμπαλένκα έδειξε την κλάση της, το καθάρισε εύκολα 7-1 και κέρδισε το πρώτο σετ με 7-6 (1).
The tiebreak queen strikes again 👑— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
Aryna Sabalenka has now won 22 of her last 23 tiebreaks at Grand Slam level. pic.twitter.com/j5G86ZGetD
Στο 2ο σετ, ξεκίνησε να σερβίρει η Νόσκοβα, με το σκορ να φτάνει στο 3-2 υπέρ της Τσέχας πολύ γρήγορα. Στο 6ο game η Νόσκοβα έκανε break στο σερβίς της Σαμπαλένκα, πήρε το προβάδισμα με 4-2 και έθεσε τις βάσεις για να ισοφαρίσει στα σετ και το κατάφερε με 6-3.
Linda Noskova fires back and clinches the second set 6-3!
Aryna Sabalenka drops her first set of the tournament. pic.twitter.com/ALdueNcVzu— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
Στο 3ο σετ, η Λευκορωσίδα άνοιξε το σκορ και η Νόσκοβα απάντησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Μετά από άλλα δύο game και το σκορ 2-2, η Νόσκοβα, βρήκε τριπλό break point, το εκμεταλλεύτηκε και πήρε το προβάδισμα με 3-2 και διατηρώντας το σερβίς της ξέφυγε με 4-2.
Η Σαμπαλένκα στο κρίσιμο σημείο έβγαλε αντίδραση, αρχικά μείωσε σε 4-3, με break ισοφάρισε σε 4-4 και πήρε ξανά προβάδισμα με 5-4. Η Νόσκοβα ισοφάρισε εύκολα στο επόμενο game και η Σαμπαλένκα προηγήθηκε ξανά με 6-5.
Η Νόσκοβα ισοφάρισε σε 6-6 άμεσα και έστειλε για δεύτερη φορά στον αγώνα κάποιο σετ στο super tie - break. Εκεί έγινε μεγάλη μάχη με της δύο τενίστριες να πηγαίνουν πόντο - πόντο με το σκορ να είναι 3-3.
Η Νόσκοβα υπέπεσε σε διπλό λάθος, με τη Σαμπαλένκα να κάνει mini break και με σερί 3-0, να ξεφεύγει με 6-3. Η Τσέχα πάλεψε και μείωσε 6-5, αλλά η Σαμπαλένκα διατήρησε το προβάδισμα (7-5), έφθασε σε διπλό match point (9-7) και στην πρώτη ευκαιρία, κατέκτησε την έξτρα διαδικασία με 10-7, το σετ με 7-6(7), για να προκριθεί στα ημιτελικά του US Open.
HOLDING ON TO THE THRONE 👑— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
Aryna Sabalenka remains on course for a US Open three-peat, rallying from 2-4 down in the decider to defeat Noskova 7-6, 3-6, 7-6! pic.twitter.com/ifsSFaLQJU
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