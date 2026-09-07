Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ
Νέα σελίδα στην καριέρα του Τέβιν Μακ! Ο πρώην παίκτης του Κολοσσού Ρόδου κεφαλαιοποίησε την πολύ καλή του χρονιά στο «Νησί των Ιπποτών» με τη μετακίνησή του στην ιταλική Πέζαρο.
Ο 30χρονος αθλητής έχει αγωνιστεί επίσης στα μέρη μας με τις φανέλες του Απόλλωνα Πάτρας και της Καρδίτσας. Διακρίνεται για την επιθετική του δεινότητα και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα του Κολοσσού κατέγραψε 18,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 30,3 λεπτά κατά μέσο όρο.
✍️ Tevin Mack completa il roster della CMT Orange Tools Pesaro!! 💥🔥🚀💪🏀— VL Pesaro Basket (@VLPesaro) September 7, 2026
👉 https://t.co/KN3uLiL4k2 🤍❤️ #WelcomeTevin pic.twitter.com/3keI80vAn4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.