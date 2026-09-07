Ο Τέβιν Μακ εξαργύρωσε τις πολύ καλές του εμφανίσεις με τον Κολοσσό Ρόδου και ανακοινώθηκε από την ιταλική Πέζαρο.

Νέα σελίδα στην καριέρα του Τέβιν Μακ! Ο πρώην παίκτης του Κολοσσού Ρόδου κεφαλαιοποίησε την πολύ καλή του χρονιά στο «Νησί των Ιπποτών» με τη μετακίνησή του στην ιταλική Πέζαρο.

Ο 30χρονος αθλητής έχει αγωνιστεί επίσης στα μέρη μας με τις φανέλες του Απόλλωνα Πάτρας και της Καρδίτσας. Διακρίνεται για την επιθετική του δεινότητα και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα του Κολοσσού κατέγραψε 18,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 30,3 λεπτά κατά μέσο όρο.