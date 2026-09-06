Παναθηναϊκός: Οι αποφάσεις του Νίστρουπ για διάταξη και πρόσωπα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός απόψε (21:30 - SKAI - Live από το Gazzetta) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στο πρώτο του μεγάλο παιχνίδι στην Ελλάδα για την φετινή σεζόν.
Οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν και τη αμέριστη στήριξη των οπαδών τους, η προσέλευση των οποίων είναι πιθανό να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τη φετινή σεζόν, φτάνοντας μέχρι και τις 40 χιλ.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο τραυματίες, τους Τσάπρα και Τσιριβέγια, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τους μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδη, όμως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ και αγαπημένος του κοινού, Αζεντίν Ουναΐ.
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Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς».
Squad list vs PAOK#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/5Rxsj68Cqy— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 5, 2026
Η απόφαση για τη διάταξη και η πιθανή αλλαγή που μπορεί να φέρει
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι αντιμέτωπος με τον καλύτερο αντίπαλο που έχει παίξει μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν και θέλει η ομάδα του να πάρει καλό βαθμό στο αποψινό τεστ, αλλά και φυσικά τους τρεις βαθμούς.
Ο Δανός τεχνικός βρίσκεται σε δίλημμα όσον αφορά τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει, με το 4-4-2 που εφάρμοσε στα τελευταία παιχνίδια, να είναι η μία επιλογή και το 4-2-3-1 η άλλη. Στην πρώτη περίπτωση τα πρόσωπα φαίνεται να είναι λίγο πολύ γνωστά.
Ο φορμαρισμένος Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι δεξιά ο Ντε Φράι και αριστερά ο Φαν Ντρόνγκελεν ενώ θέση στα δύο άκρα της άμυνας θα πάρουν οι Καλάμπρια (δεξιά) και Κυριακόπουλος (αριστερά).
Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά, που ξεκουράστηκε μεσοβδόμαδα θα βρίσκεται αριστερά έχοντας ως παρτενέρ τον Κάνγκουα, που έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο ξεκίνημα του κι έχει καλύτερου ρυθμό και περισσότερο χρόνο με την ομάδα από τους Λούζα και Ουναΐ.
Δεξιά θα είναι ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο, με τους Λιβάι και Τεττέη να μοιράζονται την κορυφή της επίθεσης.
Στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο σχήμα αναμένεται να υπάρχει μία διαφοροποίηση στα πρόσωπα από τη μέση και μπροστά. Ο Αντίνο θα μείνει πιθανότατα στον πάγκο, ο Γιάγκουσιτς θα περάσει στη θέση «10», ο Λιβάι θα πάει δεξιά, ο Ταμπόρδα αριστερά και ο Τεττέη θα μείνει μόνος στην κορυφή της επίθεσης.
☘️GAMEDAY☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 6, 2026
🆚 PAOK
🏆 Stoiximan Super League
🏟️ OAKA
🕗 21:30
📺 SKAI#Panathinaikos #PAOFC #StoiximanSuperLeague #slgr #PAOPAOK pic.twitter.com/D1eHWKpZIv
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
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