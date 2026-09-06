Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το πρώτο καλάθι του Τσέντι Όσμαν με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, καθώς και μία... μαγική πάσα του Νικ Καλάθη.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Ούντινε με 89-71, με τον Τσέντι Όσμαν να δείχνει από το πρώτο του παιχνίδι τις διαθέσεις του για τη νέα σεζόν. Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 22 πόντους, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του «δικεφάλου» του βορρά.

Μάλιστα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, δημοσίευσε και το πρώτο καλάθι του Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς και μια... μαγική πάσα του Νικ Καλάθη.

Δείτε τα βίντεο: