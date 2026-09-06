ΠΑΟΚ: Το πρώτο καλάθι του Όσμαν και η «μαγική» πάσα του Καλάθη
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Ούντινε με 89-71, με τον Τσέντι Όσμαν να δείχνει από το πρώτο του παιχνίδι τις διαθέσεις του για τη νέα σεζόν. Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 22 πόντους, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του «δικεφάλου» του βορρά.
Μάλιστα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, δημοσίευσε και το πρώτο καλάθι του Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς και μια... μαγική πάσα του Νικ Καλάθη.
Δείτε τα βίντεο:
Nick Calathes 🔛 Floor General 🫡 pic.twitter.com/NmRV4GhU1uSeptember 5, 2026
Cedi Osman’s first basket in a #PAOK jersey ⚪️⚫️— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 5, 2026
More to come 🔜 Highlights ⏳ pic.twitter.com/SFudl6R5He
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