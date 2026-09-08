Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τρίτη (08/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς επηρεασμένο από τη League Phase του Champions League, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα με έξι συναρπαστικές αναμετρήσεις.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλο το ρεπορτάζ πίσω από την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos, με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων της Stoiximan Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 19:45 (Cosmote Sport 2) με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην έδρα την ΛΑΣΚ, με σκοπό τη νίκη και το τρίποντο που θα τη βοηθήσει να ξεκινήσει με το... δεξί τη φετινή League Phase. Παράλληλα την ίδια ώρα η Κλαμπ Μπρίζ θα φιλοξενήσει στο Βέλγιο την Άστον Βίλα (Cosmote Sport 5).

Στις 22:00 η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνταντίνου Καρέτσα θα αντιμετωπίσει την Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 4), η Λιλ την Μπέτις (Cosmote Sport 7), η Πόρτο την Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sport 6) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 3).

Νωρίτερα στις 12:00 (Cosmote Sport 1), η κ19 της Ένωσης θα φιλοξενήσει στα Σπάτα την κ19 της ΛΑΣΚ για την 1η αγωνιστική του Youth League, ενώ στις 21:45 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο Elabet για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας