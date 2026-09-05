Η Ιταλία επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί, επικράτησε με 3-1 της Πολωνίας και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπου και θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Τουρκία.

Όπως και στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, έτσι και στον δεύτερο το φαβορί επικράτησε. Η Ιταλία μπορεί να έχασε σετ από την Πολωνία, αλλά επικρατώντας με 3-1 (19-25, 19-25, 25-21, 16-25) πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Τουρκία σε μια γιγαντομαχία των δύο καλύτερων ομάδων αυτή την στιγμή όχι στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Η Πολωνία από την πλευρά της προσπάθησε με την Λαμπκόφσκα του Παναθηναϊκού να έχει 7 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της παρέας της Εγκόνου που σταμάτησε στους 20 πόντους.

Tα σετ: 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 16-25)

*Οι πόντοι της Πολωνίας προήλθαν από 51 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 5 άσσους και 19 λάθη αντιπάλου. Οι πόντοι της Ιταλίας προήλθαν από 52 επιθέσεις, 18 μπλοκ, 4 άσσους και 22 λάθη αντιπάλου.

Πολωνία (Λαβαρίνι): Στίζιακ 6 (6/24 επ.), Πιατσέσκα 3 (3/9 επ), Λαμπκόφσκα 7 (6/13 επ. 1 άσσος), Βενέρσκα, Κοπούτ 3 (1/6 επ. 1 μπλοκ, 1 άσσος), Τζούρτσικ 7 (4/8 επ. 2 μπλοκ, 1 άσσος), Λίζιακ λ (55% υπ. – 45% άριστες), Νταμάσκε 7, Γκράμπκα, Στσουρόφσκα 15, Τσιρνιάσκα 12.

Ιταλία (Βελάσκο): Όρρο 4 (3/3 επ. 1 άσσος), Ντανέσι 13 (8/11 επ. 4 μπλοκ, 1 άσσο), Σίλα 9 (6/21 επ. 3 μπλοκ), Εγκόνου 20 (17/32 επ. 3 μπλοκ), Φαρ 9 (5/9 επ. 4 μπλοκ), Αντρόποβα 14 (11/25 επ. 2 μπλοκ, 1 άσσος), Φερσίνο λ (38% υπ. – 25% άριστες), Κάμπι 1, Σπιρίτο, Τζιοβανίνι, Αντιγκέ 4.