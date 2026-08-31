Τσιτσιπάς: «Δεν θέλω να έχω προσδοκίες, απλώς να είμαι ένας Έλληνας μαχητής»

Τι δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αμέσως μετά την ανατροπή και τη νίκη απέναντι στον Αρτούρ Φις στον 1ο γύρο του US Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έσπασε το ρόδι απέναντι στον Αρτούρ Φις κι έπειτα από πέντε στη σειρά ήττες, στο πιο σημαντικό τους ραντεβού, έφθασε σε μια σπουδαία νίκη επί του Γάλλου με 3-1 σετ και συνεχίζει την πορεία του του στο US Open.

O Tσιτσιπάς στις πρώτες του δηλώσεις στο κορτ με την ολοκλήρωση του αγώνα είπε τα εξής:

*Σε είχε νικήσει και τις πέντε φορές που παίξατε οι δύο κι όμως στέκεσαι εδώ μπροστά, έχοντας πετύχει την ανατροπή, τι περνά από το μυαλό σου;

«Είμαι άφωνος. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στο τουρνουά. O κόσμος με στήριξε σε όλο τον αγώνα, σας ευχαριστώ πολύ.



*Ήσουν πίσω με ένα σετ, ένα break, κι ένα game από το να χάσεις και το 2ο σετ, τι έλεγες στον εαυτό σου εκείνη τη στιγμή;

«Άφησε πίσω τις προσδοκίες, αυτό λέω. Νιώθω ότι μπορούμε να μας παρασύρουν οι πολλές προσδοκίες. Το να κουβαλάς αυτό το βαρύ καράβι δεν είναι εύκολο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ειδικά όταν το ψυχολογικό παιχνίδι ενός τέτοιου αγώνα είναι κρίσιμο. Είναι σημαντικό να παραμένεις ψύχραιμος και να συνεχίζεις να χτίζεις το παιχνίδι σου. Οφείλω τα πάντα στο να τα παρατάω, στο να μην έχω προσδοκίες και απλώς στο να είμαι πολεμιστής, ένας Έλληνας μαχητής».

*Πιστεύεις ότι μπορείς να επιστρέψεις στην κορυφή;

«Γιατί όχι; Το δουλεύω μέρα με τη μέρα. Δεν θέλω να κοιτάζω πολύ μακριά. Προτιμώ να μένω προσγειωμένος στη στιγμή. Μια νίκη σαν κι αυτή σήμερα έχει μεγάλη σημασία για μένα. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Για τον τρόπο που αγωνίστηκα και εκτέλεσα το πλάνο μου. Πάνω απ' όλα έχω μια απίστευτη ομάδα στο πλευρό μου που με βοήθησε σε όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος αυτή τη στιγμή».

