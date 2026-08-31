Το ασημένιο μετάλλιο από την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. γυναικών ήταν το μοναδικό για την εθνική ομάδα στη 2η μέρα των αγώνων στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Ένα ασημένιο μετάλλιο ήταν ο πενιχρός απολογισμός από την εθνική ομάδα στη 2η μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα της Ιταλίας.

Το κατέκτησε η εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ γυναικών, με τις Σοφία Υφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουλίδου να τερματίζουν στη 2η θέση με 43.61, πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας (43.57).

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές ο Δημήτρης Παυλίδης ήταν 5ος στη δισκοβολία με 60,93μ., η Ναταλία Μπέση 6η στο μήκος με 6,30μ., η Εμμανουέλα Πλάκα 8η στα 800μ. με 2:01.67, η Μαρία Μαγκούλια 6η στη σφαιροβολία με 15,37μ., ενώ η ομάδα 4Χ100μ. ανδρών (Βοσκόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Γκαραγκάνης και Μυριανθόπουλος) τερμάτισε στην 4η θέση (39.42), όσες ήταν και οι συμμετοχές.