Ο Κάσπερ Ρουντ απέσυρε τη συμμετοχή του από το US Open

Ο Κάσπερ Ρουντ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματιμού στην πλάτη κι απέσυρε τη συμμετοχή του από τo US Open.

Aπώλεια της τελευταίας στιγμής στο US Open, με τον Κάσπερ Ρουντ να ανακοινώνει την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, που άρχισε την Κυριακή (30/8) στη Νέα Υόρκη.

Ο 27χρονος Νορβηγός (Νο.17) αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το US Open, εξ αιτίας προβλημάτων στην πλάτη.

«Δυστυχώς, το πρόβλημα στην πλάτη μου δεν έχει ξεπεραστεί, όσο ελπίζαμε με την ομάδα μου. Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσω με τον καιρό, αλλά η ομάδα μου και εγώ αποφασίσαμε ότι πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα και να δώσουμε στο σώμα μου τον χρόνο που χρειάζεται» ανάφερε ο Ρουντ σε ανάρτησή του.

Φιναλίστ στο US Open το 2022, ο Κάσπερ θα αντικατασταθεί στο κυρίως ταμπλό από τον Γάλλο, Αρθουρ Γκεά.

