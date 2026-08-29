Ο Βόλος Elabet ισοφάρισε στο 84' με τον Γκονζάλες με τους παίκτες του Ηρακλή να φωνάζουν πως η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή.

Ο αγώνας του Βόλου Elabet με τον Ηρακλή είναι στο 84' όταν οι γηπεδούχοι καταφέρνουν να σκοράρουν με τον Ματίας Γκονζάλες. Συγκεκριμένα μετά από σέντρα η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες που έκανε το σουτ, ο Αθανασιάδης προσπάθησε να διώξει με τον Βούρο να το κάνει, σύμφωνε με τον Τσιμεντερίδη ενώ η μπάλα είχε περάσει την γραμμή.

Το γκολ μέτρησε κανονικά με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν πως η μπάλα δεν είχε περάσει την γραμμή.