Βόλος Elabet – Ηρακλής: Διαμαρτυρίες από «κυανόλευκους» πως η μπάλα στο 1-1 δεν πέρασε την γραμμή
Ο αγώνας του Βόλου Elabet με τον Ηρακλή είναι στο 84' όταν οι γηπεδούχοι καταφέρνουν να σκοράρουν με τον Ματίας Γκονζάλες. Συγκεκριμένα μετά από σέντρα η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες που έκανε το σουτ, ο Αθανασιάδης προσπάθησε να διώξει με τον Βούρο να το κάνει, σύμφωνε με τον Τσιμεντερίδη ενώ η μπάλα είχε περάσει την γραμμή.
Το γκολ μέτρησε κανονικά με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν πως η μπάλα δεν είχε περάσει την γραμμή.
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