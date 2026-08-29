Κωνσταντέλιας: Το βίντεο με τον τραυματισμό στο Ντόρτμουντ - Αμβούργο
Πάγωσαν τα χαμόγελα στο Ζίγκνταλ Ιντούνα Παρκ, με την τρομερή εμφάνιση των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ντεμπούτο τους με την Ντόρτμουντ στην Bundesliga να επισκιάζεται από τον τραυματισμό του πρώτου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης έχοντας χτυπήσει στο γόνατο, με τους Βεστφαλούς να φοβούνται ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στον χιαστό!
Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής χτύπησε σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζατά, με το δεξί του πόδι να κλειδώνει ανάμεσα στα πόδια του αντιπάλου του. Ο Ντέλιας αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στο επόμενο διήμερο, προκειμένου να αποκαλυφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
@jzy037 hope it’s not that deep || #bvb #borussia #konstantelias ♬ biting bullets - ridgeclub
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