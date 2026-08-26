Ο Στέφανος Σακελλαρίδης αποκλείστηκε στον 1ο προκριματικό γύρο του US Open, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ παίζει για την πρόκριση στον 3ο γύρο.

O Στέφανος Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην καλή παρουσία του από το 125άρι στο Κεμπέκ, γνωρίζοντας την ήττα από τον Αυστραλό, Κρις Οκόνελ με 6-3, 6-3 στον 1ο προκριματικό γύρο στο US Open.

O 21χρονος Έλληνας τενίστας έμεινε πίσω με 4-1 στο 1ο σετ, με τον αντίπαλό του να φθάνει στην κατάκτησή του με 6-3.

Ο Οκόνελ άρχισε με break στο 2ο σετ, όμως ο Σακελλαρίδης στο καλύτερο σημείο του στο παιχνίδι κατάφερε να απαντήσει με τρία σερί games και να κάνει το 3-1. Όμως ο Αυστραλός απάντησε με πέντε κερδισμένα games στη σειρά, για να φθάσει στο 6-3 και στην πρόκριση.

H Παπαμιχαήλ για το επόμενο βήμα

Σειρά την Τετάρτη (26/8) παίρνει η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στην προσπάθεια να βρεθεί στον 3ο και καθοριστικό γύρο των προκριματικών στο US Open.

H 33χρονη παίκτρια (Νο.188) θα αντιμετωπίσει την 34χρονη Εκατερίνε Γκοργκότζε (Νο.161) από τη Γεωργία. Ο αγώνας θα είναι ο δεύτερος στο πρόγραμμα του Court 15 κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Η νικήτρια στον 3ο γύρο θα παίξει για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό με τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στις Τσέχες, Ντομίνικα Σάλκοβα (Νο.118) και την Γκαμπριέλα Κνούτσον (Νο.184).