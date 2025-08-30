Δημόσια συγγνώμη για το συμβάν στο ματς απέναντι στην Τέιλορ Τάουνσεντ ζήτησε η Γελένα Οσταπένκο μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram...

H Γελένα Οσταπένκο στον αγώνα για τον δεύτερο αγώνα του US Open ηττήθηκε από την Τέιλορ Τάουνσεντ με 7-5, 6-1, μένοντας εκτός διοργάνωσης. Βέβαια, το γεγονός αυτό ελάχιστα απασχόλησε το κοινό, καθώς οι δύο τενίστριες είχαν ένα έντονο τετ-α-τετ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ματς, οι δύο τενίστριες είχαν μία έντονη αντιπαράθεση με την τενίστρια από τη Λετονία να λέει στην αντίπαλό της πως δεν έχει κλάση και μόρφωση. Το γεγονός αυτό έφερε πολλές αντιδράσεις, με τους χρήστες των social media να κάνουν λόγω για ρατσιστική συμπεριφορά από την Οσταπένκο.

Η ίδια αμέσως έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως τίθεται θέμα ρατσισμού, προσπαθώντας να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά. Λίγες ημέρες αργότερα η 28χρονη ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά της μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Η δημοσίευση της Οσταπένκο

«Γεια σε όλους! Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για μερικά από τα πράγματα που είπα κατά τη διάρκεια του αγώνα μου στο δεύτερο γύρο. Τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, οπότε όταν είπα "εκπαίδευση" αναφερόμουν μόνο γι' αυτό που πιστεύω ως εθιμοτυπία του τένις, αλλά καταλαβαίνω πως οι λέξεις που χρησιμοποίησαν θα μπορούσαν να έχουν προσβάλλει πολλούς ανθρώπους πέρα από το γήπεδο του τένις. Εκτιμώ την υποστήριξη, καθώς συνεχίζω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι ως άνθρωπος και ως τενίστρια.

Αντίο Νέα Υόρκη και ανυπομονώ να επιστρέψω του χρόνου».