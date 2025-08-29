Σάκκαρη: Κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) στο US Open
Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στον τρίτο γύρο του US Open, μετά τις επικρατήσεις της κόντρα σε Τατιάνα Μαρία και Άννα Μπόνταρ, με την επόμενη αντίπαλός της να είναι η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.
Το μεταξύ τους ματς προγραμματίστηκε για το δεύτερο court του αμερικανικού Grand Slam και αναμένεται να ρίξει αυλαία στο πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8). Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι της 30χρονης αναμένεται να έχει πρώτο σερβίς τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) - με δεδομένα Ελλάδας - μιας και είναι το τελευταίο χρονικά.
Πριν τον αγώνα με ελληνικό ενδιαφέρον θα διεξαχθούν τα ματς Λορέντζο Μουζέτι - Φλάβιο Κομπόλι, Ντάρια Κασάτκινα - Οσάκα, Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Αυτό κάνει ξεκάθαρο πως το ματς της Σάκκαρη θα αργήσει αρκετά, ειδικά αν τα παιχνίδια για το ανδρικό ταμπλό... τραβήξουν πολύ.
Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η τρίτη συνάντηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, με την Ελληνίδα να μην μετράει νίκη ακόμη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.