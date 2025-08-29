Την ώρα της αναμέτρησης της κόντρα στην Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια έμαθε η Μαρία Σάκκαρη για το μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο του τρίτου γύρου στο US Open...

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στον τρίτο γύρο του US Open, μετά τις επικρατήσεις της κόντρα σε Τατιάνα Μαρία και Άννα Μπόνταρ, με την επόμενη αντίπαλός της να είναι η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Το μεταξύ τους ματς προγραμματίστηκε για το δεύτερο court του αμερικανικού Grand Slam και αναμένεται να ρίξει αυλαία στο πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8). Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι της 30χρονης αναμένεται να έχει πρώτο σερβίς τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) - με δεδομένα Ελλάδας - μιας και είναι το τελευταίο χρονικά.

Πριν τον αγώνα με ελληνικό ενδιαφέρον θα διεξαχθούν τα ματς Λορέντζο Μουζέτι - Φλάβιο Κομπόλι, Ντάρια Κασάτκινα - Οσάκα, Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Αυτό κάνει ξεκάθαρο πως το ματς της Σάκκαρη θα αργήσει αρκετά, ειδικά αν τα παιχνίδια για το ανδρικό ταμπλό... τραβήξουν πολύ.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η τρίτη συνάντηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, με την Ελληνίδα να μην μετράει νίκη ακόμη.