Ο τεχνικός διευθυντής του Παναιτωλικού και άλλοτε αρχηγός του ΟΦΗ, Μάκης Μπελεβώνης, έστειλε τις ευχές του στον Όμιλο για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας.

Ο Μάκης Μπελεβώνης μπορεί να έχει συνδέσει την καριέρα και το όνομα του με τον Παναιτωλικό τόσο ως παίκτης, όσο και ως διοικητικό στέλχος, όμως ως παίκτης είχε «υπηρετήσει» πιστά και τον ΟΦΗ την εξαετία 2001-07. Μάλιστα ο νυν τεχνικός διευθυντής των Αγρινιωτών φορέσει μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ έχει κάνει περισσότερες από 150 εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιστορίας του Ομίλου ο Μάκης Μπελεβώνης με video έστειλε τις ευχές του στους Κρητικούς και παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας. Αξιοσημείωτο πως ο τεχνικός διευθυντής του Παναιτωλικού είχε κληθεί στη μεγάλη γιορτή που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όμως δεν ήταν εφικτό να δώσει το παρών από τη στιγμή που τα Καναρίνια είχαν την ίδια ημέρα το ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της ομάδας του.

«Για έξι χρόνια, από το 2001 έως το 2007, ο Μάκης Μπελεβώνης αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι του ΟΦΗ και με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας μοιράζεται τη στιγμή που θα κρατά για πάντα στη μνήμη του!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Ομίλου.

Το μήνυμα του Μάκη Μπελεβώνη για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

«Να ευχηθώ στον Όμιλο και με επιτυχίες και για να γίνει αυτό: Χρειάζονται τρία πράγματα: Από την κεφαλή του συλλόγου που είναι ο κ. Μπούσης μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο: Ενότητα, σύμπνοια και αισιοδοξία. Όμιλε να τα χιλιάσεις, μέσα από την καρδιά μου.

“Η στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στην καρδιά μου είναι που έχει συγκινήσει και πολλούς άλλους, τότε συμπαίκτες μου: Είναι 14 Μαΐου 2006 όταν κόντρα στον Λεβαδειακό, με 30.000 κόσμο στο Παγκρήτιο και ενώ παίζαμε με νίκη για πολλά γκολ που σωζόταν και με ήττα, καταφέραμε να κερδίσουμε με 2-0 και να μείνει στην κατηγορία σε μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα».