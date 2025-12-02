Η κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου θα επανεκτιμάται μέσα στις επόμενες μέρες μετά τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο αρχηγός της ΑΕΚ.

Διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο αρχηγός της Ένωσης είναι δεδομένα εκτός για την αυριανή αναμέτρηση του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται τις αμέσως επόμενες μέρες για να διαπιστωθεί σε ποιο από τα ματς που ακολουθούν θα είναι ξανά διαθέσιμος. Η ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ενώ την επόμενη εβδομάδα έχει την αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και αυτή με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ανησυχούσε αρκετά για τον τραυματισμό του Μάνταλου καθώς αποτελεί μια από τις βασικές του μονάδες, δεν έχει επίσης στη διάθεσή του όπως είναι γνωστό τους Κουτέσα και Ελίασον, με τον τελευταίο να πλησιάζει στην επιστροφή του, αλλά και τους Ζίνι και Πιερό, ενώ τιμωρημένος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ είναι ο Μαρίν που αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τους «πράσινους».