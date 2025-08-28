Σάκκαρη: Κόντρα στην Χαντάντ Μάια στον τρίτο γύρο του US Open

Την επόμενη αντίπαλό της έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, στον τρίτο γύρο του US Open...

Η Μαρία Σάκκαρη, πραγματοποιώντας μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στο US Open, επικράτησε στον δεύτερο γύρο με 6-3, 6-1 της Άννα Μπόνταρ για να περάσει στον τρίτο γύρου του τουρνουά.

Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, η οποία επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 6-1, 6-4 στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου.

Η Βραζιλιάνα αθλήτρια είναι ένα απαιτητικό εμπόδιο για την Νο.64 του κόσμου. Οι δυο τους έχουν βρεθεί ως αντίπαλες τρεις φορές με την Ελληνίδα να μην έχει πάρει νίκη.

 

Το παιχνίδι τους για τον τρίτο γύρο είναι πολύ πιθανό να προγραμματιστεί για το Σάββατο (30/8).

