Την επόμενη αντίπαλό της έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, στον τρίτο γύρο του US Open...

Η Μαρία Σάκκαρη, πραγματοποιώντας μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στο US Open, επικράτησε στον δεύτερο γύρο με 6-3, 6-1 της Άννα Μπόνταρ για να περάσει στον τρίτο γύρου του τουρνουά.

Μπράβο Μαρία!



Η Μαρία Σάκκαρη παίρνει τη νίκη ενάντια στην Anna Bondar και προκρίνεται στον 3ο γύρο του Αμερικανικού Open για 5η φορά στην καριέρα της 👏🇬🇷 @mariasakkari#USopen | #HomeOfTennis pic.twitter.com/b3JObzcraE August 28, 2025

Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, η οποία επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 6-1, 6-4 στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου.

Η Βραζιλιάνα αθλήτρια είναι ένα απαιτητικό εμπόδιο για την Νο.64 του κόσμου. Οι δυο τους έχουν βρεθεί ως αντίπαλες τρεις φορές με την Ελληνίδα να μην έχει πάρει νίκη.

Το παιχνίδι τους για τον τρίτο γύρο είναι πολύ πιθανό να προγραμματιστεί για το Σάββατο (30/8).